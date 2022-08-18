Ünlü bir Amerikan moda ve güzellik dergisine konuşan Adele, kariyeri ve ilişkileri hakkında konuştu. Hayranlarının heyecanla beklediği Las Vegas konser turnesini iptal etmek zorunda kalan İngiliz şarkıcı, konu hakkında “Hiç ruhu yoktu. Sahne düzeni doğru değildi. Benden ve orkestramdan çok bağımsızdı, samimiyet eksikti” ifadelerini kullandı.

İptal ettiği konserleri nedeniyle hayranlarını büyük hayal kırıklığına uğrattığını kabullenen Adele, aldığı bu karardan nedeniyle utanç duyduğunu ve kariyerinin en kötü anı olduğunu söyledi. Bu kararı çok zor bir şekilde aldığını belirten 34 yaşındaki ünlü şarkıcı, “Sanırım bu süreç özgüvenimin artmasına yardımcı oldu çünkü çok cesurca bir hareketti. Çoğu insanın benim verdiğim kararı verebileceğini sanmıyorum. Sanatsal değerlerimin arkasında durduğum için kendimle gurur duyuyorum” dedi.

Öte yandan uzun süredir birlikte olduğu ve Angelo adından bir erkek çocuk dünyaya getirdiği Simon Konecki’den 2019 yılında ayrılma kararı aldığını belirten Adele, o dönemlerde anksiyete atakları yaşadığını açıkladı.