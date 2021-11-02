iPhone 13’e Apple kurucusu Steve Wozniak’ten eleştiri

Steve Wozniak, Apple’nin yeni çıkan telefonu iPhone 13’ün bir önceki sürümü olan iPhone 12 modeli ile arasındaki farkı anlayamadığını söyledi

iPhone 13’ün piyasaya çıkmasının ardından Apple’ın kurucu ortağı Steve Wozniak’tan sert eleştiri geldi.

Wozniak Yahoo News’e yaptığı açıklamada, yeni model ile selefi arasındaki ‘farkı anlayamadığını, içindeki yazılım eski iPhone’lar için de geçerli, sanırım iyi olan kısmı bu’ ifadelerini kullandı

Steve Wozniak 1985’te Apple ile yollarını ayırmıştı.