Ipekyol markasının yüzü Yasemin Özilhan’ın stil sahibi Ipekyol görünümlerine eşlik eden monogram koleksiyonu, yıllara meydan okuyan ve zamansızlığı hedefleyen; çantalardan cüzdanlara, ayakkabılardan şapkalara, kemerlerden eşarplara yükselen trendi yakalayan geniş bir seçki sunuyor.

Ünlü Fransız Art Direktör Fabien Baron’un ekibi ile tasarlanan IPK sembolünün yer aldığı Monogram Koleksiyonu geride bıraktığımız sezona iddialı bir giriş yapmıştı. Sonbahar-Kış 2022-23 sezonunda ise aileye katılan yepyeni formlar ve renkler ile moda sahnesindeki yerini koruyor.

Ipekyol monogram serisinin yepyeni bir ürün grubu olan dokumanın koleksiyona eklenmesiyle printed monogram ve jacquard monogram olarak iki farklı ürün grubu sunuluyor.

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Yüksek moda imzalı printed monogram, aileye yeni katılan bordo ve gri rengi ile stil oyununuzu daha da güçlendiriyor. Jacquard monogram ise zamansız duruşa sahip versiyonlarıyla sezondan bağımsız hareket etmenin özgür ruhunu taşırken, her mevsim şıklığı yansıtan koleksiyonun ilham veren sezon renkleri; kahverengi ve siyah olarak gardıroplarımızda yerini alıyor.

Monogram ile tasarlanan göz alıcı aksesuarlar zengin kullanım alanlarıyla oyuna dahil ediliyor. Kilit parçalardan olan çantalar ister gündüz ister gece farklı stil kodlarına kolaylıkla uyum sağlarken, koleksiyonun yeni üyesi maskülen tarzda loafer ayakkabılar ve klasik stiletto’lar iki farklı renk seçeneği ile sezon trendlerine uyum sağlamayı kolaylaştırıyor.

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