38 yaşını kutlayan İpek Erdem dostları ile kutladığı doğum gününde çekilen görüntüleri instagram hesabından paylaştı.

İpek Erdem paylaşımına şu notu düştü:

Son 20 gündür uyanık olduğum her an zirilyonlarca şey için çalıştım. Çok şey oldu fakat paylaşacak hiç zamanım olmadı. Teee 16 Mart’taki doğum günümü paylaşmak istiyorum.

Doğum günlerimde tüm sevdiklerimi bir araya getirmeyi, birbirini tanımayanların tanışmasını seviyorum. Bu sene de yeni tanışanlar pek bi memnun oldular.

Sevgili dostlarım, iyi ki geldiniz. Çok güzel bir geceydi. Sizi bir arada görmeyi çok seviyorum.

Seneye bakalım nerede, nasıl olacak. Bu sene onca şeyin içinde kafamı dağıtıp, topladığım, yıllarımın mekanı @corridorist te kutladım. Bana her zaman kendimi çok iyi hissettirdiniz. Size de çok teşekkür ederim sevgiler

Not: Daha sayamayacağım kadar sevdiğim insan var. O sene içimden kimler geçer, aklıma kimler gelirse gibi oluyor. Sanırım bir dengesi oluyor kendimce… sevdiceklerimin kalbi kırılmasın…