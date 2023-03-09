Şarkıcılıkta olduğu kadar oyunculuktaki başarısını da kanıtlayan Jennifer Lopez, bu kez modellik yeteneğini, yüzü olduğu dünyaca ünlü İtalyan iç çamaşırı markası Intimissimi için sergiledi.

Zarif tasarımlarıyla öne çıkan Intimissimi markasının 2023 ilkbahar kampanyasında yer alan 53 yaşındaki Jennifer Lopez, kameralar karşısında verdiği pozlar ile mest etti.

Fit görünümüyle ve markanın iddialı iç çamaşırlarıyla poz veren Lopez’in çekimini Chris Colls üstlendi.

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