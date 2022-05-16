İlayda Yaslan
Günümüzde moda trendlerini Instagram ve TikTok belirlerken, sosyal medya modayı takip etmek için en cazip araç haline geliyor. Ülkemizde de oldukça revaçta olan “Moda influencer” kavramı sayesinde, takip ettiğimiz influencerlardan sezonun trendleri takip ediyor ve stil ilhamı alabiliyoruz. Sizler için çabasız şıklık kavramının en iyi temsilcileri olan 4 Instagram hesabını derledik.
1. Elle Josefine H.J
Bu gönderiyi Instagram’da gör
2. Matilda Djerf
Bu gönderiyi Instagram’da gör
3. Maria Chervotkina
Bu gönderiyi Instagram’da gör
4. Sophia Roe
Bu gönderiyi Instagram’da gör