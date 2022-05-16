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Günümüzde moda trendlerini Instagram ve TikTok belirlerken, sosyal medya modayı takip etmek için en cazip araç haline geliyor. Ülkemizde de oldukça revaçta olan “Moda influencer” kavramı sayesinde, takip ettiğimiz influencerlardan sezonun trendleri takip ediyor ve stil ilhamı alabiliyoruz. Sizler için çabasız şıklık kavramının en iyi temsilcileri olan 4 Instagram hesabını derledik.

1. Elle Josefine H.J

Bu gönderiyi Instagram’da gör JOSEFINE H. J (@josefinehj)’in paylaştığı bir gönderi

2. Matilda Djerf

Bu gönderiyi Instagram’da gör MATILDA DJERF (@matildadjerf)’in paylaştığı bir gönderi

3. Maria Chervotkina

Bu gönderiyi Instagram’da gör Maria Chervotkina (@mariecher)’in paylaştığı bir gönderi

4. Sophia Roe