Sosyal medyanın ünlülerin en çok kazandığı platformlardan birisi olduğu günümüzde, ünlüler yaptıkları sponsorlu paylaşımlarla milyonlar kazanıyor. Instagram planlama araçlarından Hopper HQ, en popüler sosyal medya platformlarından biri olan Instagram‘da 2021‘in gönderi başına en çok kazanan ünlülerini açıkladı.

Cristiano Ronaldo‘dan Kendall Jenner‘a birçok ünlü ismin yer aldığı listede, yaptıkları iş birlikleriyle Instagram‘da gönderi başına en çok ücret alan 10 ünlüyü sizin için derledik…

1) Cristiano Ronaldo – @cristiano

Ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, Instagram‘da gönderi başına 1 milyon 604 bin dolar kazanıyor.

2) Dwayne Johnson – @therock

Ünlü oyuncu Dwayne Johnson, Instagram‘da gönderi başına 1 milyon 523 bin dolar kazanıyor.

3) Ariana Grande – @arianagrande

Ünlü şarkıcı Ariana Grande, Instagram‘da gönderi başına 1 milyon 510 bin dolar kazanıyor.

4) Kylie Jenner – @kyliejenner

Ünlü sosyetik Kylie Jenner, Instagram‘da gönderi başına 1 milyon 494 bin dolar kazanıyor.

5) Selena Gomez – @selenagomez

Ünlü şarkıcı Selena Gomez, Instagram‘da gönderi başına 1 milyon 468 bin dolar kazanıyor.

6) Kim Kardashian – @kimkardashian

Ünlü sosyetik Kim Kardashian, Instagram‘da gönderi başına 1 milyon 419 bin dolar kazanıyor.

7) Lionel Messi – @leomessi

Ünlü futbolcu Lionel Messi, Instagram‘da gönderi başına 1 milyon 169 bin dolar kazanıyor.

8) Beyonce – @beyonce

Ünlü şarkıcı Beyonce, Instagram‘da gönderi başına 1 milyon 147 bin dolar kazanıyor.

9) Justin Bieber – @justinbieber

Ünlü şarkıcı Justin Bieber, Instagram‘da gönderi başına 1 milyon 112 bin dolar kazanıyor.

10) Kendall Jenner – @kendalljenner

Ünlü model Kendall Jenner, Instagram‘da gönderi başına 1 milyon 53 bin dolar kazanıyor.