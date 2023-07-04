Mert Ramazan Demir, Mert Yazıcıoğlu ve Afra Saraçoğlu‘nun arkadaşlıkları, yaşanan aşk üçgeni nedeniyle sona erdi. İlişkisini Mert Yazıcıoğlu ile noktalayan Afra Saraçoğlu, rol arkadaşı Mert Ramazan Demir ile yeni bir aşka yelken açtı. Bir süredir birlikte olan çift, geçtiğimiz haftalarda çıktıkları tatilde dudak dudağa görüntülenmişti. Ancak ilişkileri hakkında sessizliğini koruyan Demir, beklenen hamleyi yaparak Instagram hesabından Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu ile birlikte çektirdikleri fotoğrafı kaldırdı.

Yalı Çapkını dizisinin başrol oyuncuları olarak bir araya gelen Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir’in, yıllardır devam eden arkadaşlıklarının romantik bir ilişkiye dönüşmesi, hayranları ve medya tarafından merakla takip edilmişti.