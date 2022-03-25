İngiliz The Sun gazetesinin haberine göre; Teknoloji şirketi Later, 35 milyon Instagram gönderisini analiz etti. Bu analizin sonucunda Instagram’da paylaşım yapmak için en iyi zamanın sabah 6 olduğunu belirtildi. Aynı zamanda şirket, gönderi yüklemek için en iyi günlerin cumartesi ve pazar olduğunu da keşfetti. Analize göre, en düşük etkileşim oranları çarşamba günü 10:00 ile 16:00 arasında ve perşembe günü 21:00 ile 23:00 arasında kaydedildi.

Öte yandan, Instagram’ın algoritmasının sürekli olarak değişmesi sebebiyle elde edilen bulgular her zaman doğru sonucu vermiyor olabiliyor.