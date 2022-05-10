Popüler sosyal medya uygulaması olan Instagram, kripto teknolojilere entegre oluyor. Kurumsal kullanıcılar için bir NFT güncellemesi için hazırlık içerisinde. Non-Fungible Token’lar (NFT) kripto piyasaların son gözdesi. Birçok içerik üreticisi bu ürünleri üretip yayınlamakta Instagram, ise bu NFT çılgınlığı karşısında pasif kalmayarak arayüzünü kripto teknolojisine entegre etme çalışmalarına başladı. İnstagram yeni güncelleme de NFT’lerin profillerde sergilenebilmesi için çalışıyor.

Ntv.com.tr’de yer alan habere göre, Facebook’un ana şirketi Meta’ya ait sosyal medya uygulaması Instagram, içerik üreticilerin platform üzerinden para kazanmasına yönelik uzun süredir beklenen “abonelik” özelliğini kullanıma sunmaya hazırlanıyor.

Ios ve Android işletim sistemlerinin uygulama mağazalarında yaptığı güncelleme ile birlikte kullanıcılarına, “Uygulama içi satın alımlar’ bölümünden ‘Instagram “Abonelikleri”bölümünü getiren Instagram’ın yeni özelliğinin ücretleri de açıklandı.

öncelikle sınırlı sayıda kullanıcı ile deneme sürümleri gerçekleştirilecek olan abonelik özelliğinin fiyatı 10.99 TL ile 54.99 TL aralığında değişirken, uygulamanın yurt dışı bedeli ise 0,99 dolar olacağı biliniyor. Testlerin başarılı geçmesi durumunda özellik bütün kullanıcılara açık hale getirilmesi planlanmakta.