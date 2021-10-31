Instagram video nasıl indirilir?

Günümüzün en popüler uygulaması olan ve dünya çapında çok fazla kullanıcıya sahip olan instagram ile fotoğraflarımız, videolarımız, işletmelerimiz ve daha birçok ürettiğimiz içerik çeşitli kullanıcılara çok kolaylıkla erişmekte olup kullanıcı kitlesini her gün daha da büyütmeye devam etmekte olan bir uygulama olmaya devam ediyor. Ancak instagram kullanıcıları hala çoğu özelliğin nasıl kullanıldığını bilmemekte olup bu konular ile ilgili araştırmalar yaparak sorularına cevap arıyor. Bu sorular içerisinde cevabını en merak ettiği konuların başında gelenlerinden biri olan soru ise uygulama içerisindeki videoları indirmek mümkün müdür?

İnstagram uygulamasında video indirmek mümkün mü?

Videolar, gelişen teknoloji ile hem daha fazla anı kayıt altına aldığı için hem de herhangi bir fotoğraftan daha çok ilgi çektiği için fotoğrafları geride bırakmayı başarmıştır. Tabii ki bu sebeple diğer tüm uygulamalarda olduğu gibi instagram uygulamasında da video indirme özelliğinin gelmesine ve depolanmaya izin verilmesini sağladı. Ancak bu durum telefon, marka, modele göre değişiklik gösterebilen bir durum oldu.

İnstagram uygulamasından nasıl video indirilir?

Esasen instagram uygulamasındaki bir videoyu indirmek için birden fazla yöntem kullanabilmeniz mümkün olup ne şekilde indireceğinize karar verirken videoyu nereye indireceğinize göre bir seçim yapmanız önemlidir. İOS işlemcili bir cihaza indirilen yöntem ile android bir cihaza indirilen video için aynı yöntemi kullanmanız mümkün olmayıp hatta android işletime sahip cihazların her birinde de aynı yöntem kullanılamayabiliyor. Yine aynı şekilde Macbook bir bilgisayar ile Windows işletim sistemine sahip bir bilgisayarda işlemler aynı olmuyor.

İnstagram uygulamasından telefona nasıl video indirilir?

Birçok mobil uygulama instagram uygulamasından video indirmeniz için size yardımcı olabilir, bunlar dışında video indirme sitelerinden de yaralanmanız mümkündür. Ancak pratik ve hızlı bir çözüm istiyorsanız mobil uygulamaları tercih edebilirsiniz. Eğer İOS bir telefona yüklenecek ise App Store mağazasından, android bir cihaz ise Play Store mağazasını ziyaret ederek birçok uygulamaya erişebilmeniz mümkün.

İnstagram uygulamasından video indirebilirken kullanabileceğiniz siteler nelerdir?

SaveInsta: İnstagram uygulamasından video indirmeniz için kullanabileceğiniz güvenilir bir site olup aynı zamanda fotoğrafları da indirirken kullanabileceğiniz bir sitedir.

W3Toys: Bu sitede dönüştürmek için videonun URL’sini kopyalayıp ilgili alana yapıştırdığınızda dönüştürme başlamaktadır.

Downloadgram: Downloadgram, ücretsiz bir İnstagram video ve fotoğraf indirme servisidir.

Insloader: Google crome eklentisi bulunan ücretsiz bir instagram video indirme servisidir.Diğer tüm servisler gibi yine bu serviste de video indirmek ücretsizdir.

Dredown: Bu video indirme siesi sadece instagram değil twitch, youtube gibi pek çok uygulamadan video indirmenize olanak sağlamaktadır.

Pickvideo: Pickvideo sitesinde 1000\’den fazla platform destekleniyor ve video ve fotoğraf indirebilirsiniz.

Gramsave: Oldukça basit bir ara yüze sahip olan bir sitedir. İnstagram uygulamanızdan video ve fotoğraf indirmenize olanak sağlar.

Download Videos From: İnstagram uygulamanızdan video indiribileceğiniz güvenilir bir sitedir.

Bu siteler dışında bir yöntem var mı?

Elbette evet. Çeşitli uygulamalar ile instagram uygulamanızdan video indirebilirsiniz. Eğer android bir cihaz kullanıyor iseniz QuickSave uygulamasını kullanabilirsiniz. Eğer İOS bir işletim sistemine sahip bir cihaz kullanıyorsanız İnstant Save – Quickly Repost uygulamasını kullanabilirsiniz.