Instagram, internet kullanıcılarının çok uzun yıllar öncesinden bildiği bir özelliği sistemine entegre ediyor. Son olarak şirketin saldırgan yorumlara karşı da adım attığı öğrenildi. Şirket hashtag bölümünü değiştirerek Reels paylaşımlarına daha uygun hale getirdi.

Sosyal medya platformları saldırgan içeriklere maruz kalabileceğimiz alanlardan. Şirket bunun önüne geçebilmek için saldırgan yorumları gizle özelliğini geliştiriyor.

Instagram uzun süredir video etkileşimi artıracak geliştirmeler yapılıyor. Gittikçe TikTok’a benzeyen platform son olarak hasgtag sayfasında değişikliğe gitti. Hashtag bölümünde şimdiye kadar başlıca ve en yeni seçenekleri bulunuyordu. En yeni kaldırıldı ve yerine Reels geldi.

Yeni özellik

Yorum kontrol seçeneğiyle saldırgan yorumların engellenmesi sağlanacak. Bu yorumları postu paylaşan kişi görebilecek ama başka kullanıcılar göremeyecek. Ayrıca saldırgan olduğunu düşündüğünüz bir kelime listesini de oluşturabileceksiniz.

Yani kendi profilinizde neyin hakaret olduğuna siz karar vereceksiniz.