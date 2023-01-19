Popüler fotoğraf paylaşım sitesi Instagram yeni bir beğeni reaksiyonu üzerinde çalışıyor.

Sosyal medyada Instagram ile ilgili paylaşımlarıyla bilinen Alessandro Paluzzi, platformun yeni bir beğeni butonu reaksiyonu üzerinde çalıştığına dair bir video paylaştı.

Sosyal medya analisti Alessandro Paluzzi’nin yaptığı paylaşımda Instagram’ın beğeni sembolünü daha fazla ön plana çıktığı görüldü.

Instagram’da şu an aktif olarak kullanılan beğeni tepkisinde çift tıklamada ortada beyaz renkte bir kalp gözüküyor. Sağ alt köşedeki beğeni simgesiyle yapılan tıklamada ise şu anki güncellemeyle herhangi bir tepki ekrana yansımıyor.

Yeni özelliğe göre ise kırmızı renkteki beğeni simgesi, aşağıdan yukarıya doğru ekranda hareket ediyor. Analist Alessandro Paluzzi’ye göre güncelleme henüz test aşamasında beta olarak bazı kullanıcılara sunuluyor.

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