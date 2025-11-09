Destek Yayınları, spiritüel alanın güçlü isimlerinden Mukaddes Pekin Başdil‘in yeni kitabı “Lemurya’nın Çocukları”nı yayımladı. Yazar, Mu Kıtası‘ndan bugüne taşınan kadim bilgelik, enerji hatları, ruhsal uyanış ve Anadolu’nun taşıdığı ilahi miras üzerinden insanın evrendeki yerini yeniden sorguluyor.

Başdil, uzun yıllar süren araştırmalarını, kişisel deneyimlerini ve toplu bilinç çalışmalarıyla edindiği sezgisel bilgileri bir araya getiriyor. “Lemurya’nın Çocukları”, hem bireysel farkındalığa hem de kolektif dönüşüme rehberlik eden bir çağrı niteliğinde.

Kitap, Anadolu’nun kadim ruhundan Mu’nun frekanslarına, Ashab-ı Kehf’ten göksel portallara kadar geniş bir ezoterik yolculuk sunuyor.

Yazarın ifadesiyle, “Artık sadece gören değil, hatırlayan biriyiz. Ve ancak hatırlayanlar zamanı geri çağırabilir.” Başdil’in çalışması, modern dünyanın hızında kaybolan ruhlara bir hatırlatma niteliği taşıyor: geçmiş, gelecek ve şimdi, aynı “an-ı daim”de birleşiyor.

Arka kapak yazısı:

Savaş meydanları görünmez artık ama mücadele bilincin katmanlarında sürüyor. Sekiz köşeli yıldız gökyüzünden değil, içimizden doğuyor. Bu kitap, bilgi vermek için yazılmadı. Bu kitap bir rehber değil, bir çağrı. Ne öğretmek için burada ne de ikna etmek için. Bu kitap, seni sana hatırlatmak için yazıldı. Lemurya, fiziksel bir kıta değil, bir bilinç düzeyidir. Ve sen o bilinçten geliyorsun. Seninle birlikte gelen bilgi, uzun bir yolculuktan sonra şimdi yeniden aktive edilmeye hazır. Burada okuduğun her cümle, sadece anlam taşımaz.

Aynı zamanda bir frekans kodudur. Bazı cümleleri okuduğunda neden gözlerinin dolduğunu, neden boğazında bir düğüm hissettiğini, neden bir satırda nefesinin değiştiğini bilmiyor olabilirsin. Çünkü bu tepkiler, zihinsel değil frekanssal düzeyde yaşanır. Bu kitap, gözünle değil, kalbinle okuduğunda açılır. Her sayfa bir anahtardır. Her başlık bir geçittir. Ve her geçit, seni özüne yaklaştırır. Bugün yazılmış gibi görünse de, bu kitap aslında zamanlar ötesinden gelen bir hatırlatma protokolüdür. Senin kodlarının içinde kayıtlı olanı, yeniden görünür kılmak için…