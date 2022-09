Hayatın her anında üzücü olaylara şahit olabiliyoruz. Bu olaylarla birlikte stres ve gerginliğe maruz kalabiliyoruz. Peki bu anlar için yanımızda taşıyabileceğimiz ve rahatlamamıza yardımcı olacak muhteşem kokular olduğunu biliyor muydunuz? İşte size her an yanınızda olabilecek, sakinleştirici ve rahatlatıcı özelliğe sahip 5 mucizevi koku.

Lavanta

Rahatlık ve sakinlik dendiğinde ilk akla gelen kokulardan biri lavantadır. Hatta gergin olduğumuz bir anda kendimizi lavanta bahçesi içerisinde hayal edip rahatladığımız anlar bile olmuştur. Sakinleştirici ve yatıştırıcı etkisi ile sizi kaygı ve gerginlikten uzaklaştıracak bu kokuyu, yağ olarak elde edip dilediğiniz her an kullanabilirsiniz. Lavanta yağını su ile karıştırarak özellikle gece yatmadan önce çarşaflarınıza püskürtüp rahat bir uyku geçirmeyi sağlayabilirsiniz.

Bergamot

Muhteşem bir narenciye kokusuna sahip Bergamot, kokusunun güzelliğiyle insanları mest etmeyi başarıyor. Bu bitki, stres ve depresyona iyi gelen kokusuyla, insanlar üzerinde rahatlatıcı bir etkiye sahiptir. Akdeniz meyvesi olan bu enfes koku, insanlarda serotonin ve dopamin salımını arttırır. Ayrıca bergamot yağı, anksiyete ve psikolojik strese iyi gelme özelliğiyle aromaterapi tedavisinde kullanılır.

Yasemin

Son derece rahatlatıcı bir koku olan Yasemin, hoş kokusuyla yüzyıllardır romantizmi simgeliyor. Yasemin çiçeğini evizinizde bulundurarak her an bu muhteşem kokuyla sakinliğin tadını çıkarabilir veya yağını yanınızda bulundurarak gergin olduğunuz anlarda el bileklerinize sürebilirsiniz. Bunların yanı sıra huzurlu ve deliksiz bir uyku için de yastığınıza bir damla yasemin yağı damlatmanız yeterli olacaktır.

Yuzu Limonu

Yuzu limonu, Asya tipi limon meyvesidir. Japonya’da yapılan araştırmalara göre yuzu limonu uçucu yağının kokusu, stresi ve kaygıyı azaltarak kalp hızını sadece 10 dakika içinde yavaşlatıyor ve etkisi yarım saat sonrasına kadar devam ediyor. Sıcak bir banyo içerisine yuzu limonlarını dilimleyerek, o suda dinlenip stres ve kaygılarınızdan kurtulup rahatlayabilirsiniz.

Ylang Ylang

Ylang ylang ağacı, Filipinler, Malezya, Endonezya ve Avusturalya ya özgü bir ağaç türüdür. Afrodizyak ve sakinleştirici etkileriyle rahatlık sağlayan ylang ylang çiçeğinin kokusu, sinirsel gerginlik ve strese de iyi geliyor. Ylang ylang uçucu yağını her an yanınızda taşıyabilir ve dilediğiniz an olduğunuz bölgede herhangi bir yere damlatıp sakinliği hissedebilirsiniz.

Başak Umut

