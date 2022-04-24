İnsan derisi hassasiyeti artık yalnızca insana özel değil. Bilim insanları, üç boyutlu yazıcı kullanarak yapay deriyi gerçek deriden daha “gerçek” bir hâle getirmeyi başardı. Bilimkurgu filmlerinde sık sık kullanılan siborg (cyborg) teması artık daha yakın.

Kayıprıhtım’da yer alan habere göre, makineler nesneleri kavrayabilir ama bunu yaparken bir şey hissetmezler. Çünkü insanda olan parmak ucu reseptörlerinden yoksundurlar. Bunun önüne geçmek isteyen araştırmacılar insan eli gibi uyarılara tepki veren robot parmak ucu geliştirdiler.

Bristol Üniversitesi’nin robotik laboratuvarında Profesör Nathan Lepora tarafından yürütülen araştırma insan cildinde bulunan ve dokunma hissini algılamada görev yapan dermal papilla hücrelerini taklit ederek robot elin büyük ölçüde insan gibi hissetmesini sağladı.