Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Lily Allen, yakın zamanda kendisine dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu teşhisi konduğunu açıkladı. The Times’a röportaj veren Allen, durumunu yeni öğrendiğini söylerken, ailesinden uzakta yaşamanın da kendisini ‘yalnız’ hissettirdiğini ifade etti.

Eşi ve çocuklarıyla beraber, 2020 yılında New York’a taşınan 37 yaşındaki şarkıcı, ailesi İngiltere’de yaşadığı için ayrı bir yaşantıya başladığını söylemişti. Sessiz bir yaşam tarzını sevdiğini belirten Lily Allen, “Artık burada, Amerika’da olduğum için herkesten oldukça ayrı bir hayat yaşıyorum. Biraz yalnızım, biraz izolasyonistim” şeklinde konuştu.

Kendisine konulan teşhis hakkında konuşan şarkıcı, “Bir nevi ailemden geliyor. Ve bunun tespit edilebilmesinin tek nedeni, bu şeyleri İngiltere’dekinden biraz daha ciddiye aldıkları Amerika’da olduğum için” ifadelerini kullandı.