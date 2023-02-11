‘James Bond’ filmleriyle tanınan dünyaca ünlü İngiliz aktör Daniel Craig, depremzedeler için harekete geçti. Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde hayatını kaybeden ve enkaz altında yardım bekleyenler için destek mesajı yayınladı.

54 yaşındaki oyuncu, Birleşik Krallık’taki 14 yardım kuruluşunu bir araya getiren Disasters Emergency Committee (DEC) ile birlikte çalıştığını ifade etti.

Craig, Türkiye ve Suriye’de milyonlarca insanın yaşanan depremler nedeniyle evlerinin artık güvenli olmadığını belirterek, bağış yapmanın önemine vurgu yaptı.