35 yaşında 2 çocuk annesi olan Rachel Araz Kiresep, kurumsalda uzun yıllar çalıştıktan sonra çeşitli markalarla çalışmalarına devam eden başarılı Influencer, Sosyal Medya Danışmanlığı ve İçerik Editörlüğü yapmaktadır. Gelelim tarzına… Renkler, desenler ve kombinleriyle işte Rachel…

En çılgını: Rachel!

Tahmin edemeyeceğiniz çılgınlıkta bir influencer. Bilinenin dışında ve sıradışı. Her konsepte uygun aksesuarları ve kıyafetleriyle kendine hayran bıraktırabiliyor.

Classic

Her ne kadar farklı parçaları kombinlese de klasik ve zamansız kombinleri ile de en güzel halini ortaya koyuyor Rachel. Son dönemin popüler maxi kot eteği ile verdiği poz takipçilerinden tam not aldı.

Balo kraliçesi

Katıldığı davetlerde tabii ki de kombinleriyle konuşulan Rachel’in renkli sevdiğini söylemiştik değil mi? Şaka bir yana gerçekten davetlere farklı tasarımlar ile katılıyor. Tabii ki beğenileri topluyor.

Gelelim aksesuarlara

Vintage veya tasarım aksesuarları ile Rachel; büyük küpeler, tasarım taçlar ,ışıklı tokalar, renkli kolyeler ve daha fazlasıyla aksesuarsız bir kombin mümkün değil.

Çantanızı nasıl alırdınız?

Kalpli ve en kırmızısı mı, yoksa tüylü mü? Lüks markaların en farklı parçalarını bulan Rachel, göze hiç batmadan giydikleri ile çok güzel kombinliyor.

Bir Rachel Araz Kiresepi kolay yetişmiyor. Lüks markalara bizi temsil ederek, dünyanın birçok yerindeki markalarla iş birliği yapıyor. Küçük kızı Galia çok şanslı. Ona harika bir dolap bırakacağı şüphesiz. Güzel ailesi ve tarzıyla Rachel’e hayatında güzellikler diliyoruz.

Yaren Aydın

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