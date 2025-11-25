Warner Bros. Discovery’nin premium dijital yayın platformu HBO Max, dünya çapında büyük bir hayran kitlesine ulaşan HBO Original drama dizisi Industry‘nin dördüncü sezonunu 12 Ocak‘ta izleyicilerle buluşturacak. Sekiz bölümden oluşan yeni sezon bölümleri her hafta pazartesi günü HBO Max kütüphanesindeki yerini alacak.

4. sezon konusu

Pierpoint mezuniyetinin ardından iş dünyasının en üst basamaklarına tırmanan Harper (Myha’la) ve Yasmin (Marisa Abela), Londra’ya iddialı bir giriş yapan parlak bir fintech girişimi nedeniyle kendilerini uluslararası bir güç mücadelesinin tam ortasında bulur. Yasmin, şirketin karizmatik teknoloji kurucusu Sir Henry Muck (Kit Harington) ile ilişkisini yönetmeye çalışırken; Harper, esrarengiz yönetici Whitney Halberstram’ın (Max Minghella) etkisine kapılır. Para, güç ve zirvede kalma arzusunun yarattığı baskı iki kadının karmaşık dostluğunu yeni bir kırılma noktasına sürükler.

Oyuncu kadrosu

Dizinin dördüncü sezon kadrosunda Myha’la, Marisa Abela, Kit Harington, Ken Leung, Max Minghella, Miriam Petche, Sagar Radia, Toheeb Jimoh, Charlie Heaton, Amy James-Kelly, Roger Barclay, Andrew Havill, Kiernan Shipka, Kal Penn, Jack Farthing, Stephen Campbell Moore, Claire Forlani ve Edward Holcroft yer alıyor.

Mickey Down & Konrad Kay tarafından yaratılan, yazılan ve yürütücü yapımcılığını yaptığı dizinin yapımcılığını Bad Wolf’un üstleniyor. Yürütücü yapımcıları arasında Jane Tranter, Kate Crowther ve Ryan Rasmussen (Bad Wolf), Kathleen McCaffrey (Little Gems) ve Rebecca Ferguson (BBC) yer alıyor. Sezonun yönetmenleri ise Mickey Down & Konrad Kay, Michelle Savill ve Luke Snellin.