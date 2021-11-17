Indie rüzgarı: Arctic Monkeys Türkiye’de

Dört kişilik ekip, Ağustos ayında 2022’nin ilk manşet gösterileri için yola çıkarak Türkiye’de iki, Bulgaristan, Hırvatistan ve Çek Cumhuriyeti’nde bir gösteri gerçekleştirecek. Bu, Sheffield grubunun Tranquility Base Hotel & Casino’yu desteklemek için turneye çıktıkları 2019’dan bu yana ilk performansları olacak.

Helders kısa süre önce yeni bir Arctic Monkeys rekorunun yolda olduğu haberini zaten vermişti.

Grup bu turne bağlamında, 9 ve 10 Ağustos tarihlerinde Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde hayranlarıyla buluşacak.