Yazar Melis Bozkurt, Ben Kendimi Hiç Böyle Görmemiştim Senden Önce, Akıllı Kadının Başucu Kitabı , Kusur İmzadır Kusursuzluk Bir Yalan kitaplarının ardından yazdığı “İncinmişsin” ile okuruna bir çıkış yolu sunuyor.

Bireyin dış dünyada nasıl algılandığı düşüncesine saplanıp kalmadan kendi kendini dizayn etmenin önemine değinen Bozkurt, esas olanın vazgeçmeden, yeni başlangıçlar yapmaya her daim hazır olmak olduğunu ve bunun yol ve yöntemlerini okurla paylaşıyor.

Yazar, satırlarında hüznün ve yalnızlığın yaratıcılığı beslediğinden, insanın aidiyet duygusuna neden ihtiyaç duyduğuna, kötü deneyimlerin bireyi “travma fetişizmine” itmeden nasıl olumlu bir enerjiye dönüştürüleceğine dikkat çekerken, okurlarına pek çok egzersiz ve bakış açısı öneriyor. Melis Bozkurt’un yazdığı “İncinmişsin” Destek Yayınları etiketiyle raflarda yerini aldı.

“İncinmişsin” arka kapak yazısı

Sevgiyi bilmeyen ellere kalbini emanet ettiğin için herkesi aynı sanma. İncinmekten korkup yeni kararlar almaktan, yeni başlangıçlar yapmaktan ve yeni bir düzen kurmaktan korkma. Kötü kalpli insanlara iyi davrandığın için kendini suçlama. İsteklerini, hedeflerini, kararlarını ve hayallerini önceliğin yaptığın için kendine kızma. Sevgini, enerjini ve zamanını sadece buna değeceğine emin olduğun insanlara sunduğun için kendini soğuk, kibirli ya da asosyal sanma. Kendinle vakit geçirmeyi tercih ettiğin ve bundan keyif aldığın için yalnız kaldığını düşünme. Kontrolün sende olduğunu unutma. Hikâyeler birbirine benziyor olsa da bu kez sonu farklı olacak. Çünkü bu kez incinmeyeceksin, güven bana…