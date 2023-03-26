Müzik ve televizyon dünyasının ünlü isimlerinden biri olan Özcan Deniz, son dönemlerde adından sıkça bahsettiriyor.

Rol aldığı yapımlar ve özel yaşamıyla magazin gündeminden düşmeyen Deniz, bu sefer bambaşka bir konuyla dikkatleri üzerine çekti.

Ünlü oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündemde bomba etkisi yarattı. Özcan Deniz, 10 yıldır üzerinde çalıştığı senaryosunun çalındığını açıkladı.

“Kırpılıp takla attırılmış halini izledik!”

Kaleme aldığı senaryodan birkaç replik paylaşan Deniz’in paylaşımındaki son kısım dikkat çekti.

‘Bin Yıllık Aşk’ adlı senaryosunun çalındığını söyleyen ünlü isim Instagram hesabı üzerinden şu ifadeleri kullandı:

”10 yıldır üstünde çalıştığım bu epik aşk hikayemin ilk paylaşımını 2 sene evvel buradan yapmıştım. Ve hayata geçmesi için son adımlarımızı atıyorduk ki… Bir tv kanalında kırpılıp takla attırılmış halini izledik… Neyse hayırlı olsun.”

Özcan Deniz’in hedefi Yüz Yıllık Mucize dizisi mi?

Özcan Deniz’in bu paylaşımlarından senaryosunun çalındığını iddia ettiği yapımın, geçtiğimiz gün yayın hayatına başlayan başrollerini Ebru Şahin ve Birkan Sokullu’nun paylaştığı Yüz Yıllık Mucize dizisi olduğu konuşuldu.

Yüz Yıllık Mucize dizisinde ise, 1893 yılında Selanik’te dünyaya gelen Ali Tahir, 1921’de Sakarya’da şehit düşüyor. Tam defnedileceği sırada gözlerini açan Ali Tahir şimdi 130 yaşında ve hiç yaşlanmaz.

OGM Pictures’ın yapımcılığını üstlendiği ve yönetmenliğini Hilal Saral’ın yaptığı, Nuran Evren Şit’in kaleme aldığı Yüz Yıllık Mucize’nin oyuncu kadrosunda Birkan Sokullu, Ebru Şahin, Zerrin Tekindor, Necip Memili, Gözde Seda Altuner, Laçin Ceylan, Ayşegül Cengiz, Yalçın Hafızoğlu, Merve Nur Bengi, Ecem Çalhan, Zehra Kelleci ve Hümeyra yer alıyor.