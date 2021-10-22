İnan Ulaş Torun ‘Arkadaşım’ Dediği Kadınla Sarmaş Dolaş Görüntülendi!

Oyuncu İnan Ulaş Torun, dün Nişantası sokaklarında görüntülendi. Bir mekanda arkadaşı Hazal Bilginer ile oldukça samimi görüntülenen Torun, dikkatleri üzerine çekti.

Kameraları Görünce Ne Yapacaklarını Bilemediler

Çift, oturdukları mekandan beraber çıkarken objektiflere yakalandı. Torun’nun Bilginer‘e sarılarak elini tutmak için uğraştığı görüntülendi. Bir süre beraber yürüyen çift, kameramanları görünce ne yapacaklarını bilemediler.

Vedalaştığı kız arkadaşlıyla sımsıkı sarılıp, onu öpücüklere boğan Torun, çekildiklerini görünce “Bizi yakmayın. Magazine çıkarsak, bütün haberler bizi konuşur” dedi. Gerilen çift, yollarına devam ederek gözden kayboldu.