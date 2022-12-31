2022 yılının en popüler 10 oyuncusu açıklandı. İşte IMDB’ye göre en çok konuşulan oyuncular listesi…

Jamie Campbell Bower

“Stranger Things” dizisinin İngiliz oyuncusu Jamie Campbell Bower, diziye 4. sezonda dahil olmasına rağmen kısa sürede oldukça konuşulan biri haline geldi. Dizinin sevenleri tarafından beğeni toplayan yıldız, daha öncede bilinen yapımlarda çeşitli rollerde yer aldı.

Zoë Kravitz

Hollywood’un güzel isimlerinden Zoë Kravitz, beğenİyle takip edilen isimler arasında yer alıyordu. Bu sene en popüler oyuncular listesine giren güzel oyuncu en çok “The Batman” filminde canlandırdığı “Catwoman”

karakteriyle ön plana çıktı.

Lily James

İngiliz oyuncu Lily James ise Pamela Anderson’ın hayatını konu alan, ülkemizde Disney+’ta yayınlanan “Pam & Tommy” dizisiyle popülerliği yakaladı.

Austin Butler

Yılın bir diğer çok konuşulan ismi ise Austin Butler oldu. İkonik isim Elvis Presley’in hayatının anlatıldığı “Elvis” filminde efsaneyi canlandıran Butler, yeteneği ve benzerliğiyle çok konuşulmuştu.

Millie Bobby Brown

Netflix yapımlarında aldığı rollerle ön plana çıkan Millie Bobby Brown, bu yıl hem kariyeri hem özel hayatıyla gündemdeydi. Genç yıldız Stranger Things ve Enola Holmes gibi yapımlarda başrolde yer alıyor.

Julia Garner

Julia Garner ise “Ozark” dizisindeki rollüyle bir çok ödüle layık görülmüştü. Aynı zamanda Netfix’in Inventing Anna adlı dizisinde rol alan güzel yılıdızın Madonna’nın hayatını anlatan bir yapımda ünlü yılıdızı canlandıracağı iddia ediliyor.

Eddie Munson

Stranger Things dizisinde canlandırdığı Eddie Munson karakteriyle hikayeye 4. sezonada dahil olan Joseph Quinn en popüler isimler arasında.

Milly Alcock

Dünyanın en çok izlenen dizilerinden biri olan Game of Thrones’un spin-off dizisi House of Dragon dizisinde “Rhaenyra Targaryen” karakterinin gençliğini canlandıran Milly Alcock başarılı performansıyla adından sıklıkla söz ettirdi.

Emma D’Arcy

Listeye giren bir diğer isim olan İngiliz oyuncu Emma D’Arcy, House of Dragon dizinde “Rhaenyra Targaryen” karakterini canlandırıyor.

Ana de Armas

Yılın en çok merak edilen yapımlarından biri olan “Blonde” filminde Marilyn Monroe’yu canlandıran Ana de Armas son dönemlerde adından fazlasıyla söz ettirdi.

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