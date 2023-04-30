Ünlü sanatçı Bülent Ersoy ve Nükhet Duru modacı Gülşah Saraçoğlu’nu ziyaret etti. Saraçoğlu, ünlü sanatçıların fotoğrafını çekip sosyal medya hesabından “Ay ne güzel cuma” notunu düştü.

Son dönemde farklı tarzlarla gündeme gelen Diva, yeni tarzıyla dikkat çekti. Günlük tarzıyla dahi göz kamaştıran ünlü sanatçının ten rengi sosyal medya kullanıcıların dikkatinden kaçmadı.

Diva’nın son halini görünce şaşıran kullanıcılar Gülşah Saraçoğlu’nu da bu fotoğrafı paylaştığı için eleştirdi.

İşte gelen yorumlardan bazıları: