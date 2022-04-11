Serdar Ortaç’ın kendisi için çok ayrı bir yeri olduğunu belirten Soydaş, “O benim miladım. Serdar’ı rahatsızlandıktan sonra görünce çok üzüldüm. Söylediklerim yanlış anlaşılmasın sakın ama Serdar’ı şu anki haliyle görmek istemiyorum” dedi.

Habertürk’ten Aytekin Teker’e konuşan İlknur Soydaş sorulara şu yanıtları verdi;

Klipten para kazandınız mı?

‘Karabiberim’den hiç para almadım. Serdar ile çok iyi arkadaştık. Ve ‘klipte oynarım ama şu kadar para isterim’ demedim. Daha sonraki kliplerinden kazandım tabi. Serdar’ın, ‘Zakkum’ ve ‘Nar Çiçeği’ sonra da İbrahim Tatlıses’in ‘Akdeniz Akşamları’ şarkısının klibinde rol aldım.

Sonrasında…

Klip çok dikkat çekmişti. Ardından yapımcı ve yönetmen Kaya Ererez benimle görüşmek istedi ve ‘Unutabilsem’ dizisine dahil etti beni. Bu işe de başta sıcak bakmamıştım. Hollanda’dan yeni geldiğim için tereddütlerim vardı aynı ‘Karabiberim’ klibindeki gibi çekimser kalmıştım. Hangi projeyi zorla kabul ettiysem, o işler hep tuttu. Emrah, Arzu Yanardağ, Engin İnal, Suzan Avcı ve Bülent Kayabaş ile birlikte rol aldık. Üç sezon boyunca çok iyi reytingler elde ettik. ‘Bir Demet Tiyatro’ ve ‘Kara Melek’ dizisi ile reyting yarışındaydık. Her hafta birimiz zirvede oluyorduk.

Serdar Ortaç ile en son zaman görüştünüz?

Birkaç yıl önce bir restoranda karşılaşmıştık.

Kendisi yaptığı açıklamalarla son dönemde çok konuşuluyor…

Ben Serdar ile yakın olduğum dönemde kendisi çok genç ve sağlıklıydı. Çok güzel günlerimiz oldu. Serdar’ı rahatsızlandıktan sonra görünce çok üzüldüm. Söylediklerim yanlış anlaşılmasın sakın ama Serdar’ı şu anki haliyle görmek istemiyorum, çok üzülüyorum. İnsan ailesinden birinin kötü olduğunu görmek istemez ya… Görüşmesek de onun iyi olduğunu bilmem beni mutlu ediyor. (Gözleri doluyor). Serdar çok iyi bir insan. Kompleksi, egosu hiç yok. Serdar’ın çevresinde kendisini yönlendirecek, destekleyecek maalesef insan yok. Kelimelerini çok dikkatli seçerdi ama hastalık ve kullandığı ilaçlar onu yıprattı sanırım.