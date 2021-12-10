Ünlü oyuncu İlker Kaleli, bir süredir birlikte olduğu şarkıcı sevgilisi Sıla‘nın yeni singleını yaptığı paylaşımla kutladı.

Sıla‘nın yeni singleında birlikte çalışan ünlü çiftten İlker Kaleli, bu birlikteliği Instagram hesabında yaptığı romantik bir paylaşımla kutladı. Singleın düzenlemesini yapan ve gitarlarını çalan ünlü oyuncu, sevgilisi Sıla‘yla birlikte stüdyoda çekildikleri fotoğrafları, “Muhteşem sesinle anlattığın hikaye, güzel kalbinle kattığın anlamla, bir rüya bu kadar zamansız olurdu. Birlikte aldığımız yolun keyfi yanımda, bu hatırayı beraber hayata salıvermenin mutluluğuyla… Alkışların en büyüğü sana sevgilim.” sözleriyle paylaştı.

İşte İlker Kaleli’nin yaptığı o paylaşım: