Ünlü oyuncu İlker Kaleli, 43 yaşına basan sevgilisi Sıla’nın doğum gününü Instagram hesabından romantik paylaşım ile kutladı. Kaleli, şarkıcıyla çekilen fotoğraflarını arka arkaya paylaştı.

Oyuncunun “Hayat bir tane. Yolları, alkışları ve yokuşlarıyla. Durup bakmak bir tek seninle. Zaman hep gülsün yüzüne benim canım. Doğum günün kutlu olsun” notuyla yayınladığı karelere çok sayıda “Nice mutlu yıllar” gibi mesajlar geldi.