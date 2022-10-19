Poyraz Karayel ve Öğretmen gibi dizilerle kariyerinde başarı elde eden oyuncu İlker Kaleli, İspanyol dizisi La Pasion Turca’da başrol oyuncusu olarak kamera karşısına geçiyor. 6 bölüm sürecek olan dizide Yaman karakterine hayat verecek olan oyuncunun dizideki partneri de belli oldu. Kaleli’nin, dizide aşk yaşadığı İspanyol profesör Olivia karakterini canlandıracak olan partneri İspanya’nın dünyaca ünlü oyuncusu Maggie Civantos olacak.

Yönetmenliğini Inaki Penafiel’in üstlendiği dizi, Türkiye ve İspanya hattında geçen macera, aksiyon ve tutkulu bir aşkı konu alıyor. İlk etapta Avrupa ve tüm Amerika’da yayınlacak olan dizi, sonrasında dijital platformlar aracılığıyla daha geniş kitlelere ulaşmayı planlıyor.

İlker Kaleli ile başrollerini paylaşacağı dizi için heyecanını dile getiren Civantos, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bu proje için çok heyecanlıyım. Bu muhteşem oyuncuyla oynamak için sabırsızlanıyorum.” sözlerini kullandı.

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