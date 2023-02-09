Kahramanmaraş’ta meydana gelen deprem felaketinin ardından tüm ülkenin seferber olduğu bu zamanlarda şarkıcı Sıla Gençoğlu ve oyuncu sevgilisi İlker Kaleli verdikleri kararla örnek olacak bir davranışa imza attı.

Gazeteci Cüneyt Özdemir, deprem bölgesinde olan 11 yaşlarındaki Hüseyin ve Hasan kardeşler ile Eylül isminde bir depremzede çocuğun, üniversite sonuna kadar eğitim masraflarını karşılayacak gönüllü bulmak için şu sözlerle çağırısını duyurdu:

Gelin Hasan ve Hüseyin Ayrılmış’ı biz okutalım. Var mı aranızda üniversite sonuna kadar masraflarını üstlenecek birileri? Bu iki çocukcağız şu anda depremin ilk gününde içecek su bulamayan, şuanda 11 yaşında, Kahramanmaraş’ta bir konteyner içinde, annesi, babası, hepsi depremzede olarak duruyorlar. Tamamen rastlantı olarak bizim yayınımızda karşımıza çıktılar. Biliyorum binlerce çocuk var hangi birine yetelim diyeceksiniz. Ne bileyim en azından Hasan ve Hüseyin’e böyle bir dokunuşumuz olabilir mi? Bir de Eylül var. Bu üç çocuk.

Birinci dakikada çağrıya cevap verdiler

Özdemir’in çağrısı ardından İlker Kaleli ile şarkıcı Sıla Gençoğlu, bu çağrıya bir dakika içerisinde çocukların eğitim masraflarını üstleneceklerini yanıtlayarak duyurdu.

“Sağ olsunlar üç yavrumuzu okutacaklar”

Cüneyt Özdemir, “Birinci dakikada bulduk. İsimlerini vermemi istemiyorlar, aslında hepimizin yakından tanıdığı ve sevdiği bir çift. Birkaç arkadaşımız daha aradılar, bulduk dedim. Sağ olsunlar, üç yavrumuzu üniversite sonuna kadar okutacaklar. İkizler ve Eylül çok şaşıracaklar kendilerine destek olan bu çifti. Söyleyeyim mi adlarını? Anında şey yaptılar, Sıla Gençoğlu ile İlker Kaleli.”

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