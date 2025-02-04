İlk kez 2017’de sahnelenen ve 538 oyunu geride bırakan “Bir Baba Hamlet”, yedi sezondur kapalı gişe oynuyor. Yurtiçinde ve yurtdışında gittiği tüm şehirlerde büyük ilgiyle karşılanan oyun, bugüne kadar onlarca şehirde yüzbinlerce tiyatroseverle buluştu.

“Bir Baba Hamlet” kısa bir aranın ardından, enerjisine enerji katan bir isimle seyirciyle buluşmaya devam ediyor. Hiç azalmayan temposuyla seyircileri dolu dolu gülmeye davet eden oyunda Şevket Çoruh‘a artık, İlker Ayrık eşlik edecek. Daha önce Murat Akkoyunlu‘nun ve Günay Karacaoğlu‘nun üstlendiği rolü devralan Ayrık haberi sosyal medyada “Caner Abi (Güler) ile Şevket Abi (Çoruh) sayesinde sınavına girebildiğim Müjdat Gezen Sanat Merkezi’ni bitireli 20seneyi geçti… Şimdi, açılışını sunduğum Baba Sahne‘nin Savaş Dinçel Sahnesi’nde oyun oynayacağım. Üstelik benden önce bu rolü şahane oynamış arkadaşlarım Murat Akkoyunlu ve Günay Karacaoğlu’nun üstüne. İşim çok zor. Çalışmam lazım… Allah’tan sahnede ‘Kavuklu Şevket Çoruh’ile beraberim. Gerçi böyle söyleyince ekstra bir gerginlik oldu şimdi. İşim daha bi’ zor gibi oldu… Neyse… Ama neticede ben de Müjdat Gezen’in öğrencisi, Savaş Dinçel’in oyuncusu, Mustafa Alabora’nın eğittiği, emek verdiği birisiyim. Üçü de yanılıyor olamaz 🙂 Ama günün sonunda Muhsin Ertuğrul’un dediği gibi’ Seyircinin hükmü kesindir. Temyize gitmez’ Hanımlar, beyler, hepinizi 28 Şubat 2025 itibarıyla ‘Bir Baba Hamlet’e bekliyoruz…” sözleriyle duyurdu.

BabaSahne‘nin kahkaha dolu, çok ödüllü prodüksiyonu “Bir Baba Hamlet”, dünya literatürünün en önemli oyunlarından biri olan “Hamlet”i şarkılarla, danslara, sürekli değişen bir dekorla ve kılıktan kılığa giren karakterlerle harmanlayıp tepetaklak bir yorumla sahneye koyuyor. Oyun, Sebastian Seidel‘in, komik olanın tadını çıkaran özgün metni, Yücel Erten‘in usta işi çevirisi ve Baba Sahne‘nin babacan yorumuyla bu toprakların tiyatro geleneğine göz kırpıyor. Yönetmen koltuğunda Emrah Eren‘in oturduğu “Bir Baba Hamlet”te seyirciler de zaman zaman oyuna dahil oluyor. Sahne ve kostüm tasarımını Barış Dinçel, ışık tasarımını Yakup Çartık, hareket düzenini Işıl Zeynep‘in yaptığı oyunun müzikleri Can Şengün, eskrim koreografisi Deniz Özmen, şarkı sözleri ise Faruk Üstün imzasını taşıyor.

Kalaslarından dekor, heveslerinden oyun yapmak üzere yola çıkmış iki cüretkâr oyuncu, kendilerine kurban olarak Shakespeare’in başyapıtı “Hamlet”i seçmişlerdir. Cansiparane bir cesaretle seyircinin önünde buna yeltenirler, ama kısa sürede temsil “can havli”ne dönüşür. Biri, oyunculuk için istediği ortamı bulamadığı anlaşılan Shakespeare uzmanı gibi davranan yarım porsiyon aktör; diğeri de şarkı söyleme hevesiyle sürekli müzikallerden dem vuran bir şaşkın… Eli yüzü düzgün, başı sonu belli, dört başı mamur, babalar gibi bir Hamlet düşlerlerken, ortaya çıkan kepazelik “Bir Baba Hamlet”e döner. “Ha unutmadan, çürümüş bir şeyler var Danimarka Krallığı’nda!”

28 Şubat 2025 Cuma ve 1 Mart 2025 Cumartesi akşamları 20.30‘da; 2 Mart 2025 Pazar günü ise 16.00‘da Baba Sahne‘de seyirciyle buluşacak iki perdelik “Bir Baba Hamlet”in biletleri, babasahne.com’dan ve gişeden temin edilebilir.