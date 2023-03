Yeni sezon ışığında minimal tonlarda buluşuyoruz. Sezona taze bir başlangıç ​​yapmak için piste hazır trend ayakkabılar sizi yolculuk ve tatil planlarına götürmeye hazır. İster şehir turları, isterseniz de yeni tatil rotaları… Her yer konseptine ve her zevke uyum sağlayacak birbirinden spesifik enerjiye sahip olan trend ayakkabıların en az birkaç tanesi sizin estetiğinizle bütünleşmeye hazır.

1. Modern topuklular

Özellikle, blazer ceketle uyumlandırılmış klasik görünümlere eşlik etmeye hazır. Modern ve şık işlenmiş görünümlerle de trend listesinde yerini alan bu topuklular bahar ve yaz akşamları etkinliklerinin vazgeçilmez parçası olacak gibi görünüyor.

2. Miu Miu imzalı ikonik babetler

Bu yılın gözdesi olan ve moda tutkunları tarafından tam not alıp stil tahtını ele geçiren Miu Miu babet modelleri elbette yeni sezonun da kalbi olmaya çoktan hazır.

3. Mary Jane atmosferi

Son zamanların trend listesine hızlı bir giriş yapan ‘Mary Jane‘ model ayakkabılar, nostaljik bir havaya davet ederek tutkulu bir moda canlandırması yapıyor. Favori stil görünümlerinizin Mary Jane model ayakkabılarla beraber daha güçlü bir dokunuşa sahip olacağından emin olabilirsiniz.

4. Makosen!

Kült bir zevk olarak: Makosen.

Geçtiğimiz yıldan beri trend tahtında yerini tüm gücüyle koruyan ve maskülen enerjiyi yansıtan bu eşsiz modeller, stil havasına asil bir duruş katıyor. Prada ve Chanel gibi güçlü moda markaları makosen tarzını modern imzalarla yeniden yorumladı.

5. Kovboy stili çizmeler

Etnik zevklere sahip olan moda tutkunlarının vazgeçilmezi olan kovboy tarzı, tam bir toprak enerjisini veriyor. Tam da bu bahar sezonunda kombinlerinize kovboy çizmeleri ekleyerek tüm etnik auranızı yansıtabilirsiniz.

6. Slingbacks çizgileri

Arkası açık modele sahip olan bu ‘slingbacks’ tarzı topuklu ayakkabılar her ne kadar makosen havası verse de feminen bir dokunuşla yeniden canlandırılmış gibi. Belli ki, her iki tarzda da asil bir görünüme ulaşabilirsiniz. Ancak, bu iki model her ne kadar benzer olsa da farklı görünümlere ait oldukları aşikar.

7. ‘Colorblock‘ sneaker

Birkaç renkle tasarlanıp katmanlanmış bu sneaker modelleri tam da bahar ve yaz sezonlarına ait. Eğer rahatınıza düşkünseniz, bu ayakkabı modelinin şık atmosferi sayesinde her aktivite ve mekanda ‘it-girl’ olmaya hazır olun.

8. Sivri burun çizmeler

Eğer bir çizme tutkunuysanız ve kış sezonuna veda ederken onları artık bir rafa kaldırmaya pek de istekli değilseniz size güzel bir haberimiz var. Yeni sezonda sivri burunlu topuklular; klasik, şık ve cool görünümleri bekliyor olacak.

Ecrin Engin

İlginizi çekebilir;