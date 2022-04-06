Ilgınsu Denizci

İlkbaharın gelmesiyle ve havaların ısınmasıyla birlikte renkli yaz trendleri ile hayatımızı reklendirmeye başladık. Yaz geldiğinde koyu olan her şey kendini sıcak, canlı renklere bırakıyor. Bahar havası kişisel bakımın görünen tarafını da daha önemli hale getiriyor. Kişisel bakım denildiğinde de kadınların aklına ilk gelen tırnakları oluyor. Tırnak süsleme sanatı olarak bilinen nail art, neredeyse her kadının güzellik rutinleri arasında.

İşte 2022 İlkbahar/Yaz Tırnak Trendleri:

1.Neon Tırnaklar

Canlı sarılar, turuncular, maviler, yeşiller ve pembeler artık tırnaklarımızda da hakimiyet kurmaya başlıyor. Yazın gelmesiyle birlikte dolabımıza giren canlı renkleri bu sezon tırnaklarımızda da görüyoruz.

2. Soyut Çizgi Etkisi

Tüm tırnağa oje sürmektense tırnağın belirli yerlerine yatay ya da dikey kendinden dalgalar daha popüler olma yolunda ilerliyor.

3. Renkli Frenchler

Frenchler herkes tarafından çok tercih ediliyor. Klasik nude ve beyaz rengi tercih edilerek yapılan Fransız manikürü bu sezon kendini daha da geliştirdi. Renkler ve desenlerle günümüz yaz nail art modasını yakalamaya başladı.

4. Pozitif Enerji Veren Tırnaklar

Farklı renk ve desenlerle yapılan kombinasyonlar nail art modasının vazgeçilmezi. Yaptığınız ve tercih ettiğiniz her desen ve renk kendi kişiliğinizi ifade etmenize yardımcı oluyor. Çok yönlü kişiliğinizi ve tarzınızı ellerinize yansıtmak için bu manikür tam size göre. Bu yıl özellikle çiçek desenleri, renkli papatyalar tercih ediliyor.

5. Ombre Tırnaklar

Bir saç boyama stili olan ombre şimdi tırnaklarda da kendini gösteriyor. Ombre manikür, aynı renk kartelasından ojelerin, tırnaklara ayrı ayrı uygulanmasıyla yapılıyor. Yani tırnaklara bir rengin açıktan koyuya farklı tonları uygulanıyor. Gelin manikürü olarak da French’e alternatif olan bu trendi mutlaka denemelisiniz.