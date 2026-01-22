Tamamı yapay zekâ araçlarıyla üretilen ilk belgesel film olarak sinema tarihine geçen Alkan Avcıoğlu imzalı “Gerçek Ötesi” (Post Truth), fantastik sinemanın dünyadaki en önemli duraklarından Fantasporto Uluslararası Film Festivali’nin ana yarışmasına seçildi. Film; geçmiş yıllarda David Cronenberg, Guillermo del Toro, Peter Jackson ve Christopher Nolan gibi ustaların ilk eserleriyle keşfedildiği festivalde Büyük Ödül için yarışacak.

Son yıllarda sergileriyle yurtdışında büyük bir çıkış yakalayan Alkan Avcıoğlu’nun yönettiği ve kurguladığı film, sanatçının yıllara yayılan çalışmalarından besleniyor. Çağın sahteliğini aynalayan ve sıradışı kurgusuyla izleyiciyi bilgi bombardımanının içine bırakan filmin senaryosunda ise yönetmene multidisipliner sanatçı Vikki Bardot, nam-ı diğer Gizem Avcıoğlu eşlik ediyor. İki yıla yakın süren prodüksiyon süreci Spongeworthy Studio çatısı altında gerçekleştirilen film için 60 saate yakın bir görüntü havuzu oluşturuldu ve müzikler için 1000’in üzerinde farklı parça üretildi. Filmin çok konuşulan soundtrack albümü Aralık ayında Tamar Records etiketi ile Plak, CD ve dijital formatlarında piyasaya çıktı.