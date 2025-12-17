Warner Bros. Discovery’nin premium dijital yayın platformu HBO Max’in en çok beğenilen ve merakla beklenen HBO Original dizisi ‘İlk ve Son’un yeni sezon çiftini başarılı oyuncular Bergüzar Korel ve Timuçin Esen canlandırıyor. Çekimleri tamamlanan diziden ilk tanıtım videosu ve fotoğraflar yayınlandı. ‘Güneş ve Serkan’ olarak izleyici karşısına çıkacak olan Bergüzar Korel ve Timuçin Esen dizinin takipçilerine yine unutamayacakları bir aşk hikayesi sunacak. İlk ve Son’un her sezonunda farklı bir ilişki dinamiği tüm yanlarıyla gözler önüne seriliyor. İzleyiciler çiftin yaşadığı her duyguya hakim oluyor.

Bergüzar Korel ve Timuçin Esen’in başrolünü paylaştığı İlk ve Son’un üçüncü sezon kadrosunda Deniz Celiloğlu, Gizem Erdem, Cemal Toktaş, Durukan Çelikkaya, Tuğçe Altuğ, Aydan Taş, Melisa Berberoğlu, Mustafa Enis Bilir, Çağan Doruk Demirel, Zeynep Vehaplar ve Sennur Nogaylar ile Metin Belgin yer alıyor. Dizinin yeni sezondaki konuk oyuncuları ise Ebru Demirdöven, Ekin Mert Daymaz, Cansu Fırıncı, Selçuk Borak olacak. Senaryosu Hakan Bonomo’ya, yönetmenliği Devrim Yalçın’a ait olan ve Ortaks Yapım imzası taşıyan ‘İlk ve Son’, güçlü hikayesi ve derin anlatımıyla üçüncü sezonda da yine çok konuşulacak.