Yaşadığımız toplumda, yetiştirilme tarzımızdan veya kültürel yapımızdan dolayı kadınlar cinsellik konusunda daha çekingen tavırlar sergilemekte. İlk defa cinsellik yaşayacak çiftler, çevreden duydukları olumsuz konuşmalar sonucunda kaygılanabilir. Çiftlerin ilk birliktelikten önce kulaktan duyma, yanlış ve eksik bilgiler yerine cinsel danışmanlardan yardım almaları, bu konu hakkında makaleler okumaları veya basit bir jinekolojik muayene almanız , kendinizi daha rahat ve güvende hissetmenize yardımcı olabilir. Biz sizin için ilk birliktelikten önce dikkat etmeniz gereken 5 şeyi araştırdık.

1. Hazır olduğunuza emin olun!

İlk cinsel ilişki deneyimi her iki taraf için de oldukça önemlidir. İlk birliktelikten önce partnerinizin ve sizin hazır olduğunuza emin olun. Çiftler arasında cinsel ilişkinin olumlu bir şekilde ilerlemesinin altın kurallarından biri, iyi bir iletişim kurmak, partnerinizle birbirinizi rahatlatmak, eğer ilişkiye girmeye hazır hissetmiyorsanız kendinizi veya partnerinizi zorlamamaktır. Kendinizi aşırı kasmanızla ilk cinsel ilişkide bazı olumsuzluklar yaşanabilir. Unutmayın ki, korkularından arınmış bir kadının cinsel yaşantısı sağlıklı bir biçimde ilerlemektedir. Bu nedenle partnerinize ve kendinize güvenmeli, birbirinize karşı hoşgörülü olmalı ve birliktelik yaşamadan önce gevşemelisiniz.

2. Acele etmeyin!

İlk cinsel ilişkide ön sevişme çok önemlidir. Cinsel ilişki sırasında partnerinizin vücudunu tanımaya özen gösterin ve ön sevişme sırasında özellikle partnerinizle birbirinize dokunmayı ve haz almaya odaklanmayı unutmayın. İlk birliktelikten önce kadın çok ilişkiye hazır ve istekli olursa, vajinal bölgede kayganlık daha fazla olacağı için kızlık zarında olası aşırı zedelenmelerin ve aşırı ağrının önüne geçilebilir.

3. Hayal ettiğiniz gibi olmayabilir!

Bazı insanlar ilk ilişkisinin özel olmasını isterken, bazıları bu duruma büyük bir anlam atfetmeyi gereksiz görüyor. Bu tamamen sizin bakış açınızla ilgili bir durum. İlk birliktelikte sizi özel hissettirmesi gereken şey, hepsi bu mu? sorusunu sordurabilir veya birlikteliğin hemen bitmesini isteyebilirsiniz. Bu yüzde yüz olağan bir durumdur. Smith, “Seks, fiziksel olduğu kadar zihinsel olarak da gerçekleşir” diyor ve açıklıyor. “Yani, çoğu insanın ilk kez hissettiği gibi gergin veya korkuyorsanız, deneyiminizden zevk almak gerçekten zor olabilir” Bununla birlikte, deneyim kazandıkça, eşiniz ve siz daha rahat hissedeceksiniz ve cinselliğin keyfini almaya başlayacaksınız.

4. İlk cinsel ilişkide kanama yaşanmayabilir!

Uzmanlara göre,”Deflorasyon kanaması” (deflorasyon kızlık zarının yırtılması anlamına gelen bir kelimedir) olarak adlandırılan bu durum ilk cinsel ilişkide her zaman kanamayabilir. Her kadında kızlık zarının yapısının farklı olmasından dolayı ilk cinsel ilişkide kızlık zarı kanama miktarıda kişiden kişiye değişebilir. Esnek yapıda kızlık zarı olan kadınlarda hiç veya çok az miktarda kanama olabilir. Kalın ve yüksek kenarlı kızlık zarı olanlarda ise hiç ilişkiye girilemeyebilir veya zor da olsa ilişkiye girilebilirse kanama çok miktarda olabilir.

5. Partnerinize karşı dürüst olun!

Seks, oldukça özel ve kişisel bir deneyimdir. İlişkiye girmeden önce partnerinizle açık bir iletişim kurarak sınırlarınızı ve beklentilerinizi konuşmayı ihmal etmeyin ve partnerinizin isteklerine kulak verin. Sağlıklı bir cinsel ilişkinin gerçekleşebilmesi için her iki tarafında birbirine karşı anlayışlı ve dürüst olması ilişkide oldukça önemli bir rol oynamakta.