Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, meslektaşı Cansel Elçin’in 50’inci yaş günü kutlaması için Bebek’te gerçekleşen partiye sevgilisi Yolça Özcan ile katıldı. Geçtiğimiz aylarda ayrıldıklarını duyuran çiftin, davete birlikte katılmaları ise dikkat çekti. Elçin’e yeni yaşında başarı ve mutluluk dileyen 32 yaşındaki güzel oyuncu, “Cansel’i çok severiz. O ve Zeynep hep mutlu olsun. Özel gününde birlikteydik çok güzel bir gece geçirdik” şeklinde konuştu.

İlişkilerine bir şans daha verdiklerini açıklayan İrem Helvacıoğlu, “Bazı anlaşmazlıklar vardı ve konuştuk. Bunları aşabileceğimize karar verip, birbirimize tekrardan şans verdik” dedi. Basın mensuplarının, “Bu barışmanın ardından evlilik teklif etmeyi planlıyor musunuz?” sorusu üzerine ise Özcan, “Bu yolda her zaman sürprizler olabilir” yanıtını verdi.