Davranış bilimleri uzmanı ve uluslararası farkındalık lideri Nevşah Fidan Karamehmet, kaleme aldığı yeni kitabı “İlişki Bilinci” ile okuyucularla buluşmaya hazırlanıyor. Destek Yayınları etiketiyle yayımlanan kitap, bireyin kendi içsel yolculuğuna odaklanırken; romantik ilişkilerden aile bağlarına, dostluklardan ruhsal birlikteliklere kadar uzanan geniş bir ilişki haritasında okura rehberlik ediyor.

Karamehmet, bu kitapta yalnızca ilişkilerde “karşı tarafı” değil, kişinin kendi bilinç düzeyini sorgulamasını da ön plana çıkarıyor. Daha bilinçli, dengeli ve sağlıklı bağlar kurmanın yollarını gösteren İlişki Bilinci, sadece bir rehber değil; aynı zamanda bireysel farkındalığı artıran bir içsel keşif daveti.

Kitabın ilk imza günü, 15 Mayıs 2025 Perşembe günü saat 15.00’te Suadiye Penguen Kitabevi’nde gerçekleşecek. Etkinlikte Nevşah Fidan Karamehmet, okurlarıyla bir araya gelerek kitabını imzalayacak ve farkındalık üzerine samimi bir sohbet gerçekleştirecek.