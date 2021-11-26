İlhamını kripto para ve sosyal medyadan alan koleksiyon: Vetements 2022 Sonbahar-Kış, aynı zamanda güncel pandemi platformunda maskelerin benliğimiz üzerindeki etkisine değiniyor.

Dün akşam yayınlanan koleksiyon üzerine koleksiyonun yaratıcısı Guram Gvasalia: “20.yüzyılın başlarında modacılar petrol, emlak ve çikolatalardan para kazanan endüstri iş insanlarına odaklandı. Bu koleksiyon, yeni dönem için modayı yeniden tanımaya zorluyor.” ifadeleriyle koleksiyon fonunun asıl amacını açıklıyor.

Gvasalia, koleksiyonun özel tasarım kum saati siluetini oluşturmak için “dijital 3D desen modifikasyonları” içerdiğini de eklerken, koleksiyonda kabanlar ve ceketler ön plana çıkıyor.





