RevitaLash Cosmetics, hassas gözler için özel olarak geliştirilen RevitaLash® Advanced Sensitive Kirpik Serumunu tanıtıyor. Bu yenilikçi serum, kirpiklerin güzelliğini ve sağlığını artırmak için bilimsel olarak geliştirilmiş özel bir formüle sahiptir.

REVITALASH® ADVANCED SENSITIVE KİRPİK BAKIM SERUMU

Göz doktorları tarafından özel olarak geliştirilen RevitaLash® Advanced Sensitive Kirpik Serumu, hassas gözlere sahip kişiler ve diğer kirpik serumlarına karşı hassasiyet gösterenler için ideal bir seçenektir. Bu serum, kirpiklerin görünümünü iyileştirmek için özel tasarlanmış, patentli bir formül içerir. Revitasome® Teknolojisi ve Biopeptin Complex® ile kirpikleri nazikçe besler. Bitki özleri ve lipozomal kapsülleme teknolojisi sayesinde yavaş ve dengeli bir emilim sağlar. Aloe vera, pirinç proteini ve güçlü peptitler kirpikleri beslerken kırılma riskini en aza indirir. Serum, kirpiklerin daha dolgun, parlak ve çarpıcı bir görünüm kazanmasına yardımcı olur.

%98’i kirpiklerinin daha sağlıklı göründüğünü, *

%96’sı kirpiklerinin daha güçlü olduğunu, *

%97’si ise herhangi bir kızarıklık yaşamadığını, *

%93’ü tahriş yaşamadığını belirtti. *

*161 katılımcının yer aldığı 8 haftalık tüketici araştırmasının elde edilen anket sonuçları

RevitaLash Cosmetics, aşkın ilhamı ve bilimin gücü ile şekillenen bir markadır. Markanın sunduğu ürünler, kalitesi ve etkinliği ile kullanıcıların güvenini kazanmıştır. Bu ürünler, cildin doğal güzelliğini ve sağlığını geliştirmeyi, yenilemeyi ve optimize etmeyi hedefler. RevitaLash® Advanced formülü, Oftalmoloji uzmanı Dr. Brinkenhoff tarafından geliştirilen ve kirpiklerde kıvrılma etkisi yaratan patentli teknolojiye sahip tek kirpik serumudur.