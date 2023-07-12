Güneşin, neşenin, yeniliğin ve birlikteliğin ışıltısını hep birlikte yaşayacağımız özel bir deneyime davetlisiniz. Özgün desenleri ile zamana meydan okuyan Elissa Studio %100 pamuk ve keten materyallerden üretilirken, tasarım sürecinden başlayan sürdürülebilir çözümleri ile çevreyi korumak için sosyal ve ekolojik sürdürülebilirlik standartlarına uyum sağlıyor.

Bordo, lacivert ve yeşil tonlarının hâkim olduğu Elissa Studio İlkbahar/Yaz 23 koleksiyonunda, özgün geometrik ve etnik desenler ön plana çıkıyor. Zamansız kalıplarla birleşen desenleri ile Elissa Studio; bluz, elbise, etek, gömlek ve pantolon gibi birçok kategoride ürün sunarak tüm yazınızda size eşlik edecek.

Kendiniz olmanın rahatlığını ve renklerin büyülü dünyasını birlikte keşfetmek için www.elissastudio.co web sitesini, Openhaus Nişantaşı, Collection Point Zorlu Center, Club Marvy İzmir ve Maça Kızı Bodrum’u ziyaret edebilirsiniz.