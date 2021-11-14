İlayda Şeker ve İsmail Balaban evleniyor mu?

İlayda Şeker ve İsmail Balaban Survivor 2021 bittikten sonra aşk yaşamaya başlamıştı. İlişkileri devam eden Şeker ve Balaban’ın son fotoğrafları dikkat çekti.

Evlilik teklifi mi aldı?

Geçtiğimiz hafta Nevşehir’de ailesini ziyaret eden İlayda Şeker, kısa bir süre sonra soluğu sevgilisi İsmail Balaban’ın memleketi Antalya Elmalı’ya gitmişti. O anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Şeker’in parmağındaki tektaş, ”Balaban, İlayda Şeker’e evlilik teklifi etti” iddialarını doğurdu.