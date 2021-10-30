İlayda Alişan’ın Kırmızı Oda’ya vedası

Kırmızı Oda dizisinde ‘Süveyda’ karakterini canlandıran güzel oyuncu, karakterinin hikayesinin sona ermesiyle beraber diziden ayrıldı.

“Çok teşekkür ederim”

Alişan, sosyal medya hesabından “Süveyda.. çok teşekkür ederim sana.. ve sizlere @kirmizioda.dizi ekibi, çok sevgili yönetmenlerim @basco_soysal, @alihoneyer iyi ki siz. @binnur.kaya.resmi @basagu” notuyla yaptığı paylaşımla diziye veda etti.

“Elma şekerim”

Binnur Kaya’dan paylaşıma cevap gecikmedi. Kaya, İlayda Alişan’ın paylaşımına, “Elma şekerim…İçimizi açtın, kalbimizi ısıttın…Seni şimdiden özledik…Harikaydın…Her şey için çok teşekkürler” yorumunu yaptı.