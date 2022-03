Oyuncu İlayda Alişan, kanser yüzünden hayatını kaybeden annesinin kolyelerini takarak çektiği fotoğraflarını instagram hesabından paylaştı. Alişan, “Uğuruna inandığım her şey, her his yanımda olsun… En çok da bu yıl…” ifadelerini kullandı.

Birçok projede yer rol alan İlayda Alişan, 26 Şubat’ta 26 yaşına bastı. Henüz 9 yaşındayken annesini kanser sebebiyle kaybeden Alişan, duygulandıran bir paylaşımda bulundu.

“Anneciğim bıraktığı kolyelerimle…”

İlayda Alişan, instagram hesabından annesinin kolyelerini boynuna taktığı bir fotoğrafını yayınladı.

Oyuncu, gönderisine, “Boynumda anneciğimin bıraktığı kolyelerimle yeni yaşımı bekliyorum. Uğuruna inandığım her şey, her his yanımda olsun… En çok da bu yıl…” ifadelerini not düştü.

Sosyal medya hesabında 2,6 milyon takipçisi bulunan Alişan’ın paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.