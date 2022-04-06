Son birkaç yılda spor giyim markası New Balance tekrardan yükselişe geçti. Sporcular, şovmenler ve diğer lezzet üreticileriyle işbirliği yaparak spor ayakkabı alanında kayda değer bir ilgi toplayan New Balance markası heyecanlı bir işbirliğine imza atarak Danimarka’nın uygun fiyatlı lüks markası GANNI ile yaptığı ilk işbirliğini duyurdu. Y2K stilinden ilham alınarak tasarlanan sneakerslar aynı zamanda üretim boyunca sürdürülebilirlik ideallerine dayanıyor. Boston merkezli spor giyim markasının yeni iş birliğinden doğan sneakers tasarımlarına gri ve yeşil rengi eşlik ediyor. Sneakerslar 13 Nisan’da 150 $ ‘lık fiyat etiketi ile NewBalance.com da ve satış noktalarında olacak.

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