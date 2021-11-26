Jessie J, düşük yaptığını açıkladıktan sonra Los Angeles’ta gözyaşlarına boğulduğu bir performans sergiledi. Performans sonrasında ise 2021’i “Geçmek zorunda kaldığım en zor yılı geride bıraktım.” olarak nitelendirdi.

Çarşamba gecesi Instagram’da düşük yaptığını açıkladıktan sonra ağlayan bir performans sergileyen başarılı sanatçı hayranlarını da aynı derecede duygu seline sürükledi.

“Hayatım boyunca kendimi hiç bu kadar yalnız hissetmemiştim.”

“Geçen yıl aralık ayında işitme yetimi kaybettim. Doktorlar Meniere hastalığı teşhisi koydu. Sonra sesimi kaybettim ve bu korkunç bir şey. Sonunda da bebeğimi kaybettim. İyi olacağımı biliyorum, çünkü hayatta başka seçeneğim yok. Ama hayatım boyunca kendimi hiç geçen hafta olduğu kadar yalnız hissetmedim.”

“Bazen aşk yeterli gelmez, ama sorun değil. Bu başarısız olduğun anlamına gelmez.”

Açıklama postuna ise Şeyda Noir’dan bir dize ekledi: