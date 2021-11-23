İtalyan lüks moda evi Moschino‘nun kreatif direktörü Jeremy Scott, bu hafta sonu evcil hayvanlar için bir koleksiyon yaratarak, bir moda serisi piyasaya sundu. Moschino’nun evcil hayvan serisinde köpek t-shirtleri, motorcu ceketleri, trençkotlar ve aksesuarlar yer alıyor.

Amerikalı moda tasarımcısı Jeremy Scott, yeni koleksiyon haberini Instagram üzerinden yayınladığı fotoğraf diziyle verdi.

Moda tutkunları, evcil hayvanları adına, kesinlikle Jeremy tarafından piyasaya sürülen en son koleksiyonla büyülendi. Koleksiyonda 14 hazır giyim görünümü ve aksesuar bulunuyor. Serideki öğelerin çoğu, evcil hayvanlara uyacak şekilde küçültülmüş klasik Moschino kreasyonları.

Koleksiyonda ek olarak, süslü Moschino köpek tasmaları, tılsımlı köpek tasması ve özel tasarım köpek mamaları da bulunuyor.