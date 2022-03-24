Salih Devrim

Moda dünyasının geçmiş ile kuvvetli bir bağa sahip olduğunu kanıtlayan baguette çantalar, yeni sezonu ele geçirme konusunda cesur adımlar atıyor.

1997 yılında İtalyan moda devi Fendi ile hayatımıza giren baguette çanta kavramı, günümüz koleksiyonlarını ele geçirerek farklı işlevsellikteki tasarımlarıyla gardırobumuzdaki yerini güncelliyor. Sex and the City ile yükselişe geçen çanta modeli, şimdilerde Fendi’nin yeni Carrie Bradshaw işbirliği ile stillerimize farklı değerler katmaya aday. Birbirinden farklı tasarım çizgilerine sahip baguette çantalar ile nostaljinin günümüze yaptığı modern dokunuşların izini sürüyoruz.