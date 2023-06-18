18 Haziran sabahı İkizler burcunun 26 derecesinde yeniay gerçekleşecek. İkizler burcu eğitim, kısa yolculuklar, yakın çevremiz ve iletişimi temsil eden bir burçtur. Bu Yeniay da sosyal ve hareketli zamanlar bizleri bekliyor olacak. Özellikle kardeş ve kuzenlerle diyalogların artacağı bir süreçte olacağız. Yeniayın dikkat edilmesi gereken gündemi ise dedikodu olacak. Çünkü Satürn durağan pozisyonuyla yeniaya eşlik edecek. Faturasının daha sonra önümüze çıkaracağı süreçleri tetikleyebilir. Yükselen burçlara göre etkilerine gelecek olursak:

KOÇ; Yakın çevrenizle olan diyaloglarınız artıyor. Kardeşlerinizle bir seyahat planlayabilir ve kısa mesafeli yolculuklar yapabilirsiniz. Zihniniz de bu yeniayda oldukça aktif olacak.

BOĞA; Yeni yatırım araçları bu dönem ilginizi çekebilir. Maddi kaynaklarınızı arttırmak için yeni yöntemler deneyebilirsiniz. Yeni atılımlar için 22 Haziran sonrası çok daha uygun olacaktır.

KİZLER; Çok hareketli bir süreçte olacaksınız. Yeni kararlar alabilir, dış görüntünüzü yenileyebilirsiniz. Ayrıca sözleşmeler açısından fırsatlar söz konusu olabilir.

YENGEÇ; İçinize yöneleceğiniz bu yeniayda zihninizin sizi ne kadar rahatsız ettiğini ve bilinçaltı kayıtlarınızın sizi nasıl yönlendirdiğini keşfedip, çözüm arayışına girebilirsiniz.

ASLAN; Bu yeniayın parlayan yıldızı sizsiniz. Venüs burcunuzda seyahat ederken çekiciliğinizi arttırdı. Hazır ışığınız artmışken yeniayın sizi yepyeni ortamlara girmeniz için getireceği fırsatları değerlendirin.

Aile büyükleriniz bu yeniayın ana gündemi olabilir. Ayrıca kariyer alanınızda bekleyen kararlar ve ikilemler için netleşme ihtiyacı da doğabilir.

TERAZİ; Vize beklentileriniz varsa bu yeniay tekrar başvuru yapabilirsiniz. Seyahat planlarınız için güzel bir zaman diliminde olacaksınız. Hayata bakışınızı da güncelleyeceksiniz.

AKREP; Finansal konular bu yeniayın ana konusu sizler için. Kararsız kaldığınız ortaklı gelirleriniz için yeni bir rota çizebilirsiniz. Kredi çekip borçlarınızı yapılandırmak isteyebilirsiniz.

YAY; İkili ilişkilerinizin ön plana çıktığı bir yeniay yaşayacaksınız. Yeni bir ilişkiye ya da ortaklığa başlayabilirsiniz. Ayrıca kendinizi geliştirmek adına alacağınız danışmalıklardan fayda görebilirsiniz.

OĞLAK; İş hayatınız hızlanacak. Mail ve iletişim trafiğinizin çoğalacağı bu yeniay kendinizi zihnen yorgun hissedebilirsiniz. Ekip arkadaşlarınızdan yardım istemeyi unutmayın!

KOVA; Aşk hayatınızda canlanma olabilir. İki kişi arasında kalıp kendinizi kararsız kalacağınız bir durumda bulabilirsiniz. Ayrıca çocuklarınızla da ilgileneceğiniz bir süreçte olacaksınız.

BALIK; Aileniz ile ilgili konuların önünüze geleceği bu yeniay çözüm arayışınız farklı girişimlerle ilerleyebilir. Yani çok yakınsanız biraz uzaklaşmak ya da kayıtsız kaldığınız konularında ortasında kendinizi bulmak gibi durumlar oluşabilir.

Pınar Kanbak